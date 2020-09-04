Белорусское ТВ покажет доказательства фальсификации отравления Навального

В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина, доказывающего, что отравление Алексея Навального было фальсификацией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул первого». Запись будет опубликована сегодня, 4 сентября, в 9 часов вечера на телеканале «Беларусь 24».

Напоминаем, что самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный. По предварительным данным, он пил из нее уже после отравления, поэтому на ней и обнаружили следы отравляющего вещества.