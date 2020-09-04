Белорусское ТВ покажет доказательства фальсификации отравления Навального

Белорусское ТВ покажет доказательства фальсификации отравления Навального
Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина, доказывающего, что отравление Алексея Навального было фальсификацией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул первого». Запись будет опубликована сегодня, 4 сентября, в 9 часов вечера на телеканале «Беларусь 24».

Напоминаем, что самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный. По предварительным данным, он пил из нее уже после отравления, поэтому на ней и обнаружили следы отравляющего вещества.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр лукашенко алексей навальный белоруссия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мать двухлетней девочки, госпитализированной после ...
Белорусское ТВ покажет доказательства фальсификации отравления Навального
Немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный
Прокуратура: балконы в доме на Лесном проспекте, где при обрушении ...
В Петербурге от гриппа привились более 66 тысяч горожан
В Петербурге пансионат оштрафовали на 100 тысяч за инфицированных Covid-19 ...
В Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты
Молодой петербуржец подозревается в истязании 2-летней девочки