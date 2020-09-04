В Петербурге один класс перевели на «дистанционку» до понедельника из-за коронавируса

Десятый класс в 554 лицее в Северной столице перевели на дистанционный формат обучения, так как одна из учениц контактировала с носителем Covid-19.
В пятницу, 4 сентября, учеников отправили на дистанционное обучение. Такой формат продлится два дня.
Как сообщила администрация Приморского района, школьница, которая контактировала с инфицированным коронавирусом нового типа, не имеет никаких симптомов заболевания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто главный переносчик коронавируса в школах. Американские ученые провели исследование и выяснили, что в группе риска в первую очередь находятся пожилые люди и родственники старшеклассников.