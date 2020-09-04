В Ленобласти появится маршрут в честь Александра Невского

В Ленобласти появится маршрут в честь Александра Невского
Памятник Александру Невскому в Петербурге. Фото: Википедия

В Ленинградской области создадут маршрут, который будет посвящен подвигам Александра Невского. Он будет включать в себя две точки.

Об этом сообщает «ЛенТВ24». Уточняется, что точки маршрута будут расположены в Старой Ладоге и Тосненском районе.

Губернатор Александр Дрозденко и заместитель министра культуры России Алла Манилова обсудили это в пятницу, 4 сентября.

Планируется, что школьные туры начнут направлять на новый маршрут в следующем году.

Как пояснил Дрозденко, первая точка находится в Старой Ладоге, где был освещен меч. Ожидается, что в одной из башен будет создана действующая экспозиция, посвященная дружине Невского и его врагам.

Вторая точка – в Тосненском районе, где, недалеко от Саблинских пещер будет сделан парк и благоустроенный сквер в форме креста. Там же установят памятник Александру Невскому, часовню и копии храмов, которые связаны с его жизнью и подвигами.

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