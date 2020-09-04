Велогонщик из Ленобласти умер на Гран-при Москвы

На Гран-при Москвы произошел трагический инцидент, который унес жизнь молодого велогонщика из Ленобласти Павла Свешникова.

Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России. По предварительным данным, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки.

Медики оказали ему помощь, но спасти его не удалось.

В результате было решено отменить заключительный день соревнований. Участники Гран-при придут на велотрек утром, они почтят память Павла Свешникова минутой молчания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в возрасте 71 года скончался известный советский и российский кинооператор «Ленфильма» Анатолий Лапшов. Он преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов. Лапшов ушел из жизни в ночь со 2 на 3 сентября. Причина его смерти не сообщалась.