СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
СКА одержал победу в матче КХЛ. Фото: скриншот twitter.com/hcska

Петербургский СКА завершил первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги победой. Армейцы встречались с нижнекамским «Нефтехимиком».

Сезон КХЛ команда из Петербурга начала в гостях в пятницу, 4 сентября.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу петербуржцев. Шайбами отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов. Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Александр Кучерявенко.

Отметим, что следующая игра СКА пройдет уже 6 сентября. Петербургская команда встретится с «Ак Барсом». Ее СКА также проведет на выезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга может появиться Академия хоккейного мастерства. Проект спортивного учреждения в Купчино подразумевает строительство нескольких ледовых площадок, хоккейной беговой дорожки и многофункционального спортзала.

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