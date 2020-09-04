СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Петербургский СКА завершил первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги победой. Армейцы встречались с нижнекамским «Нефтехимиком».
Сезон КХЛ команда из Петербурга начала в гостях в пятницу, 4 сентября.
Матч завершился со счетом 1:2 в пользу петербуржцев. Шайбами отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов. Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Александр Кучерявенко.
Отметим, что следующая игра СКА пройдет уже 6 сентября. Петербургская команда встретится с «Ак Барсом». Ее СКА также проведет на выезде.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга может появиться Академия хоккейного мастерства. Проект спортивного учреждения в Купчино подразумевает строительство нескольких ледовых площадок, хоккейной беговой дорожки и многофункционального спортзала.