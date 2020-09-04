Volvo раздавил в Ленобласти пешехода, он уже лежал на земле

Volvo раздавил в Ленобласти пешехода, он уже лежал на земле
В Ленобласти погиб пешеход. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели пешехода. Машина наехала на мужчину, который по неизвестной причине уже лежал на земле.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в пятницу, 4 сентября, вечером в Выборгском районе на дороге Рощино – Цвелодубово.

По предварительным данным, автомобиль Volvo наехал на пешехода лет 40-45 лет, который уже лежал на земле. Мужчина в результате ДТП скончался.

Сейчас по факту аварии идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Невском путепроводе.

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