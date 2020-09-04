Восемь истребителей РФ перехватили американские ядерные бомбардировщики

Восемь российских истребителей Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress. Их зафиксировали в небе над Черным морем.

Об этом заявили в Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости. Сообщается, что военные самолеты США приблизились к российской границе.

Отметим, что бомбардировщик В-52Н может нести ядерное вооружение.

Известно, что американские бомбардировщики вылетели с базы Фэйрфорд, пролетели через Нидерланды, Германию и Польшу. К Крыму они приблизились со стороны Украины.

Уточняется, что от российской границы американские бомбардировщики отделяли 25 километров.

Ранее gazeta.spb.ru писала том, военные в России провели эксперимент по применению способа взаимодействия истребителей Су-35 в воздухе: они летели в «стае» под командованием Су-57.