Ученые рассказали, как любовь вызывает расстройство желудка

Ученые рассказали, как любовь вызывает расстройство желудка
Названа причина расстройства желудка. Фото: pixabay.com

Нейрофизиологи из США нашли связь между стрессом, гормоном любви окситоцин и проблемами пищеварения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Physiology.

Как отмечают ученые, функции желудочно-кишечного тракта нарушаются из-за стресса. Он вызывает вздутие живота, дискомфорт, диарею и тошноту.

Специалисты также пришли к выводу о том, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.

Активация этих цепей также в результате приводит к вздутию живота и диарее.

Свои гипотезы ученые подтвердили, проведя эксперимент с участием крыс. У грызунов вызывали разные формы стресса и управляли окситоциновыми нейросетями.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какая краска для волос может спровоцировать онкологические заболевания. Исследование провели специалисты из Бостона.

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