Ученые рассказали, как любовь вызывает расстройство желудка

Нейрофизиологи из США нашли связь между стрессом, гормоном любви окситоцин и проблемами пищеварения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Physiology.

Как отмечают ученые, функции желудочно-кишечного тракта нарушаются из-за стресса. Он вызывает вздутие живота, дискомфорт, диарею и тошноту.

Специалисты также пришли к выводу о том, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.

Активация этих цепей также в результате приводит к вздутию живота и диарее.

Свои гипотезы ученые подтвердили, проведя эксперимент с участием крыс. У грызунов вызывали разные формы стресса и управляли окситоциновыми нейросетями.

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