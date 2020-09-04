Двое устроили ДТП на Петроградке и перекрыли участок Песочной набережной

Очевидцы сообщают о ночном ДТП в Петроградском районе Петербурга. На одной из набережных столкнулись два легковых автомобиля.
Как уточняют горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла в ночь на субботу, 5 сентября, на перекрестке Песочной набережной и улицей Большая Зеленина.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП на КАД. Там столкнулись пять автомобилей. Один пострадавший скончался в больнице.