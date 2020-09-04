Российский фильм впервые в истории возглавил топ iTunes в США

Российский фильм впервые в истории возглавил топ iTunes в США
Кадр фильма "Спутник". Фото: скриншот

Российский фильм «Спутник» возглавил американский топ iTunes. Картину кинокритики называют ремейком ленты «Чужой» Ридли Скотта.

Как уточняет ТАСС, фильм занял первое место в категории «хоррор». При этом он находится на пятом месте в разделе «кино».

Отмечается, что фильм всерьез заинтересовал американского зрителя. «Спутник» представили на 13 международных фестивалях.

Преодолеть отметку в топ-5 российский фильм смог впервые. Известно, что к создателям картины обратились несколько голливудских продюсерских компаний и предложили создать ремейк.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что фильм «Гарри Поттер и философский камень», который был снят в 2001-м году по книге Джоан Роулинг, за все время мирового проката успел заработать более миллиарда долларов. Такой результат был достигнут после того, как ленту перезапустили в кинотеатрах Китая на прошлой неделе.

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