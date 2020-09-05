Немецкий журналист заявил о неуязвимости России перед Западом

Валютные резервы России делают страну неуязвимой, несмотря на давление Запада.

Такое мнение высказал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц, рассуждая о настоящем положении России.

Как отметил эксперт, сейчас в мире обсуждают ужесточение санкций в отношении России, однако положение дел значительно изменилось по сравнению с предыдущими годами.

Так, Россия обладает пятыми по величине финансовыми резервами в мире, а также шестым с конца по размеру государственным долгом. При этом российское правительство, заметил автор, находится в комфортном положении.

Цшэпитц добавляет, что за время кризиса Россия только успела нарастить свои резервы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что США рассматривают возможность ввести новые санкции в отношении России. Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в Белоруссии.