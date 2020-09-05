Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре

Сейчас лекарство проходит клинические исследования, они завершатся в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вакцина от коронавируса будет готова уже в октябре 2020 года. На данный момент она проходит клинические испытания, об этом пишет ТАСС.

Напоминаем, что над созданием препарата трудятся эксперты таких компаний, как Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. Они планируют сертифицировать вакцину только тогда, когда убедятся в ее безопасности и эффективности, на это также потребуется время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.