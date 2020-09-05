Ученые рассказали о самых распространенных ошибках при приготовлении мяса

Пищевые продукты содержат высокие уровни вредного белкового соединения AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Фото: pixabay.com

Пищевые продукты содержат высокие уровни вредного белкового соединения AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых установила, что при обжарке красного мяса его корочка наполняется вредными соединениями, поэтому популярные рекомендации поваров о приготовлении мяса на гриле или обжарке до хруста являются, безусловно, аппетитными, но вредоносными.

По словам специалистов, в красном мясе содержатся белковые соединения, которые могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или вызывать осложнения при диабете. Вредные соединения образуются на корочке мяса при его карамелизации, то есть обжарке при высоких температурах.

В качестве альтернативного решения ученые советуют, если не исключить красное мясо полностью, то хотя бы изменить метод его приготовления. К примеру, можно доводить мясо до готовности на медленном огне. Кроме того, вред от жареного красного мяса можно нивелировать употреблением необработанных высокой температурой специй, трав, фруктов и овощей.

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