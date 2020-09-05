Российские аналитики предсказывают укрепление рубля к концу года

Российские аналитики предсказывают укрепление рубля к концу года
Справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов, по мнению экспертов, являются уровни в 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро. Фото: Baltphoto

Эксперты считают, что рубль имеет все шансы укрепиться в ближайшие несколько месяцев при условии благоприятного развития событий.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием «Известия» при оптимистичных прогнозах курс рубля может достигнуть 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро. Однако эксперты сомневаются в реализации подобного сценария, поскольку на курс национальной валюты влияют слишком много аспектов.

В частности, это цена на нефть, которая в этом году показывает крайне сильные колебания. Нельзя исключать и вторую волну COVID-19, ставшую, как выяснилось, тяжелейшим кризисом для экономики. Кроме того, обострение геополитической ситуации и даже результаты президентских выборов в Америке могут негативно отразиться на состоянии рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покупательская способность россиян стала рекордно низкой: даже еда становится слишком дорогой для многих.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курс валют рубль финансы экономика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Длительное пребывание на МКС изменило мозг космонавтов
Актриса Тамара Семина не может ходить
Российские аналитики предсказывают укрепление рубля к концу года
Ученые рассказали о самых распространенных ошибках при приготовлении мяса
Роберт Дауни-младший отказался от съемок в фильмах Marvel
Футболист «Зенита» Барриос опроверг слухи об уходе из клуба
Беглов рассказал, в каком формате будут работать школы Петербурга до конца года
Еда для россиян стала слишком дорогой