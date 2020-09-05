Российские аналитики предсказывают укрепление рубля к концу года

Справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов, по мнению экспертов, являются уровни в 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро. Фото: Baltphoto

Справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов, по мнению экспертов, являются уровни в 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро. Фото: Baltphoto

Эксперты считают, что рубль имеет все шансы укрепиться в ближайшие несколько месяцев при условии благоприятного развития событий.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием «Известия» при оптимистичных прогнозах курс рубля может достигнуть 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро. Однако эксперты сомневаются в реализации подобного сценария, поскольку на курс национальной валюты влияют слишком много аспектов.

В частности, это цена на нефть, которая в этом году показывает крайне сильные колебания. Нельзя исключать и вторую волну COVID-19, ставшую, как выяснилось, тяжелейшим кризисом для экономики. Кроме того, обострение геополитической ситуации и даже результаты президентских выборов в Америке могут негативно отразиться на состоянии рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покупательская способность россиян стала рекордно низкой: даже еда становится слишком дорогой для многих.