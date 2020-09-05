Еда для россиян стала слишком дорогой

Еда для россиян стала слишком дорогой
Также упали зарплаты россиян. Фото: pixabay.com

Покупательская способность граждан рекордно упала за последние полгода.

ВШЭ выяснила, что покупательская способность россиян в последнее время оставляет желать лучшего. Граждане могут позволить себе далеко не все основные продукты – такое наблюдается в первые за 10 лет. Это следует из исследования института «Центра развития» ВШЭ. Отмечается, что покупательская способность выросла только по одному продукты питания – сахару.

Эксперты подчеркивают, что за полгода также снизились доходы населения. Таким образом, россияне тратят примерно треть зарплаты на еду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какие продукты убивают молодость. Если злоупотреблять вредной пищей, то кожа может стать дряблой и покрыться морщинами. Врач пояснила, что нехватка этого белка в организме станет причиной того, что кожный покров не сможет вернуть первоначальную упругость и гладкость.

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Еда для россиян стала слишком дорогой