Стало известно, какие продукты убивают молодость

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о питании, которое может стать причиной раннего старения.

По словам специалиста, которые приводит «Вечерняя Москва», обжаренные в масле продукты питания образуют канцерогены. Они в свою очередь уничтожают коллаген — белок, который лежит в основе соединительной ткани. Именно его количество влияет на упругость и эластичность кожи.

Если злоупотреблять вредной пищей, то кожа может стать дряблой и покрыться морщинами. Врач пояснила, что нехватка этого белка в организме станет причиной того, что кожный покров не сможет вернуть первоначальную упругость и гладкость.

Диетолог посоветовала убрать из своего рациона вредную пищу и разбавить его продуктами, содержащими большое количество коллагена. Кроме того, она рекомендует по возможности избегать стрессовых ситуаций, которые также негативно влияют на состояние кожи.

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