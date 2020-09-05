Петербургские дачники решили проблему медленного интернета

Петербургские дачники решили проблему медленного интернета
Проблема интернета на дачах остается актуальной. Фото: pixabay.com

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции в Северной столице резко вырос интернет-трафик среди мобильных операторов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Ленинградской области, где трафик увеличился в 3,5 раза, в связи с массовой «миграцией» петербуржцев за город. Однако значительно возросшее количество абонентов негативно сказалось на скорости передачи. Тогда дачники активно заинтересовались проводным интернетом.

Однако игроки рынка, с которыми поговорил РБК, считают, что запретительные цены электросетевых монополистов не позволяют широко распространиться проводному интернету. Эксперты напоминают, что нестабильный сигнал ухудшает работу не только развлекательных сервисов, без которых, в целом, можно обойтись, но и важных приложений для удаленной работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безлимитный интернет в России поднялся в цене в 1,5 раза.

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