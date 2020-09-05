Российский миллиардер Доронин требует от экс-возлюбленной Наоми Кэмпбелл вернуть огромные долги

Основатель компании «Капитал Груп», миллиардер Владислав Доронин обвиняет свою бывшую партнершу Наоми Кэмпбелл в том, что она не вернула ему внушительную сумму.

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания TMZ, предприниматель заявляет, что топ-модель все еще не вернула ему крупную сумму денег, одолженную когда-то. При этом размер займа Доронин не уточняет. По его словам, Кэмпбелл обязана отдать ему частную собственность, стоимость которой бизнесмен оценивает в 3 млн долларов.

Напомним, что Кэмпбелл и Доронин познакомились на Каннском фестивале в 2008 году. Пара продержалась три, потом миллиардер ушел к другой. За время отношений предприниматель построил для топ-модели роскошный дом в Подмосковье, однако известно, что звезда его вернула. Недавно бизнесмен решил продать особняка 6,4 млрд рублей.

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