МИД РФ заявил о причастности Запада и НАТО к разработке «Новичка»

В МИД РФ сочли безапелляционными заявления о причастности России к разработке химических соединений, входящих в группу яда «Новичок». В ведомстве напомнили, что над веществами также работали на Западе и в НАТО.

Российский МИД опубликовал официальный комментарий по этому вопросу в субботу, 5 сентября, в ответ на заявление глав МИД Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива ле Дриана. Последние, в свою очередь напомнили о международном запрете на химическое оружие, который якобы нарушила Россия, применив «Новичок». В МИД России привели в пример американских разработчиков аналогичных веществ, получивших свыше 150 официальных патентов.

Очередной скандал вокруг «Новичка» разгорелся после отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, была совершена экстренная посадка в Омске. В этот же день Навальный впал в кому и находится без сознания уже более двух недель. Его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», там специалисты обнаружили на коже, в крови и моче политика частицы «Новичка». В использовании яда обвиняют Россию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пообещал «серьезно» заняться ситуацией с Алексеем Навальным.