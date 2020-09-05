В Петербурге заметили лося, гуляющего по оживленной магистрали

Комментаторы сичтают, что лось попал в Приморский район из Лахты или Юнтолово. Скриншот: https://vk.com/lahta_spb

Комментаторы сичтают, что лось попал в Приморский район из Лахты или Юнтолово. Скриншот: https://vk.com/lahta_spb

На проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе Северной столицы днем 5 сентября заметили спокойно прогуливающегося лося.

Несмотря на общественный транспорт и автомобили, дикое животное бесстрашно и вальяжно бродило прямо по проезжей части. Видеозаписью с гуляющим парнокопытным 5 сентября поделились очевидцы в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район» в социальной сети «Вконтакте».

После того, как лосю, видимо, надоел однообразный пейзаж дороги, он свернул на газон, где принялся мирно пощипывать травку. Интернет-пользователи в комментариях оживленно дискутируют на тему того, как животное могло оказаться в столь людном месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 5 сентября под Псковом три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии: иномарка врезалась в лося.