В Петербурге заметили лося, гуляющего по оживленной магистрали

На проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе Северной столицы днем 5 сентября заметили спокойно прогуливающегося лося.
Несмотря на общественный транспорт и автомобили, дикое животное бесстрашно и вальяжно бродило прямо по проезжей части. Видеозаписью с гуляющим парнокопытным 5 сентября поделились очевидцы в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район» в социальной сети «Вконтакте».
После того, как лосю, видимо, надоел однообразный пейзаж дороги, он свернул на газон, где принялся мирно пощипывать травку. Интернет-пользователи в комментариях оживленно дискутируют на тему того, как животное могло оказаться в столь людном месте.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 5 сентября под Псковом три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии: иномарка врезалась в лося.