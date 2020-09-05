Под Псковом автомобиль сбил лося, погибли трое человек

На 325-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в ночь на субботу, 5 сентября, произошла авария, унесшая жизни троих человек.

Трагический инцидент случился в Островском районе Псковской области, неподалеку от деревни Дуловка. По предварительным данным сотрудников регионального управления МВД, автомобилисте Lifan на полной скорости врезался в лося, после чего водитель потерял управление.

Вероятно, животное внезапно выскочило на проезжую часть из кустов, поэтому мужчина за рулем иномарки не успел среагировать. В результате столкновения скончались двое мужчин, 42 и 56 лет, а также 71-летняя пассажирка. Перелом позвоночника получила еще одна 67-летняя женщина. Все участники аварии — жители Петербурга и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад на Дороге Жизни также сбили лося. Виновнику инциденте, похоже, удалось скрыться.