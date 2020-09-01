На Дороге жизни лежит бездыханный лось

Животное стало участником аварии, которая унесла его жизнь.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 1 сентября произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водители заметили, что на Дороге жизни лежит бездыханное тело лося. Скорее всего, что сбил автомобиль, но виновника на месте инцидента не оказалось. По предварительным данным, он скрылся, чтобы избежать крупного штрафа за убийство животного.

Отмечается, что на вид лосю около трех лет. Пользователи разделились на два лагеря: одни жалеют животное, другие отмечают, что в подобных ДТП часто гибнут люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.