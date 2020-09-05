Астрономы зафиксировали мощнейший в истории сигнал из космоса

Это самый мощный сигнал, который только наблюдали обсерватории LIGO и Virgо. Фото: pixabay.com

Это самый мощный сигнал, который только наблюдали обсерватории LIGO и Virgо. Фото: pixabay.com

Международная группа астрономов зафиксировали самый мощный космический сигнал за всю историю наблюдений, поступивший от массивного источника гравитационных волн.

Исследователи предполагают, что этот сигнал зародился в результате, возможно, самого массивного из известных слияния черных дыр. Кроме того, астрономам удалось впервые подтвердить обнаружение черной дыры «промежуточной массы». На момент, когда сигнал отделился от источника, Вселенная была вдвое моложе, чем сейчас, когда астронавты зафиксировали его.

Один из участников группы, Нельсон Кристенсен из Французского национального центра научных исследований (CNRS), отмечает, что этот сигнал отличается от обычной «космической ряби», которую обычно наблюдают ученые. Он подчеркнул, что сила волн больше напоминала звук взрыва.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты выявили у космонавтов, долгое время пробывших на МКС, изменения в работе мозга.