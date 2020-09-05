Жерар Депардье принял православие

71-летний французский актер Жерар Депардье прошел через церемонию крещения и принял православие. Торжественное событие состоялось в Париже.

О том, что легендарный актер стал православным, стало известно в субботу, 5 сентября. Сегодня он прошел церемонию крещения в соборе Александра Невского в столице Франции. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Так, по информации издания, крещение состоялось во второй половине дня. Других подробностей, в том числе, комментариев по этому поводу от самого Депардье, пока нет.

Напомним, что звезду французского кинематографа связывают прочные отношения с Россией: за вклад в развитие отечественной культуры и кино Путин удостоил Депардье российского гражданства в 2013 году. Сразу за этим актеру присвоили звание «Почетный удмурт» и «Почетный гражданин Чеченской республики».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса.