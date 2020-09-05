В Госдуму внесли законопроект о распространении системы tax free на все магазины страны

В Госдуму внесли законопроект о распространении системы tax free на все магазины страны
Фото: pixabay.com

Члены Государственной Думы РФ рассматривают законопроект о масштабировании программы tax free на все предприятия страны с 1 января следующего года.

Таким образом, теперь участвовать в этой программе смогут все магазины без исключения, в том числе, индивидуальные предприниматели. Кроме того, законопроект подразумевает снижение минимальной суммы покупки, за которую можно вернуть 20%, с 10 до 5 тысяч рублей.

Помимо прочего, коррективы в Налоговом кодексе позволят получат компенсацию с подакцизной продукции — алкоголя и табака. В правительстве считают, что это может благоприятно сказаться на популяризации системы tax free и поддерживает международные тренды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как в Северной столице борются с незаконной рекламой. С начала года демонтировали более 12 тысяч нелегальных наружных конструкций.

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