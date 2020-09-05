В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери

Полицейские задержали жительницу Северной столицы, которая может иметь отношение к гибели собственной матери.

В четверг, 3 сентября, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире одного из домов в Калининском районе бездыханное тело 65-летней пенсионерки. Изначально подозрений о том, что смерть наступила не по естественным причинам не было, однако экспертиза на следующий день установила, что смерть произошла от колото-резаного ранения в живот. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В связи с этим, в четверг, 4 сентября, полицейские по подозрению в убийстве задержали дочь погибшей — женщину 1978 года рождения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Задержанная в настоящее время пребывает в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли убийство, совершенное почти 25 лет назад.