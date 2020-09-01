В Петербурге раскрыли убийство, совершенное почти 25 лет назад

В Северной столице привлекут к ответственности 44-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве, произошедшем 24 года назад.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что материалы уголовного дела, возбужденного 24 года назад, были переданы в суд. Прокуратура утвердила обвинение по факту убийства в отношении 44-летнего мужчины.

Сдвинуть дело с мертвой точки и восстановить справедливость получилось с помощью генетической экспертизы. Для этого было проведено исследования содержимого, которое изъяли из под ногтей жертвы 24 года назад. До настоящего времени образцы сохранились достаточно в хорошем состоянии для изучения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно версии следствия, обвиняемый, вернувшись из армии, убил мужчину из-за личной неприязни. После совершения злодеяния он покинул Петербург и скрывался от правосудия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревнивец отсидит 8 лет за жестокое убийство петербуржца.