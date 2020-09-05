Рошаль заявил, что предложил немецким врачам объединиться для выяснении причин болезни Навального

Совместную рабочую группу из медиков Германии и России по ситуации с Навальным предложил создать президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.

Рошаль отметил, что ситуация вызвала общественный резонанс и многим важно узнать, что же повлияло на резкое ухудшение состояния оппозиционера Алексея Навального. В случае, если факт отравления все же подтвердится, в России примут решение о возбуждении уголовного дела. При этом необходимо, чтобы коллеги из Германии и России совместно изучили вопрос и обсудили факт возможного отравления.

Рошаль также сообщил, что ситуация до сих пор остается непонятной. Ведь омские врачи никаких следов отравления во время обследования Навального не обнаружили, а уже в Берлине местные власти заявили, что оппозиционер был отравлен «Новичком».

Напомним, Навальному стало плохо в самолете рейса «Томск — Москва» 20 августа. В тяжелом состоянии он был экстренно госпитализирован в больницу Омска, куда вынуждено приземлился самолет. Российские врачи стабилизировали состояние политика, а позднее поставили диагноз «нарушение обмена веществ», с чем не согласились врачи из клиники «Шарите» в Берлине, куда Навального доставили для дальнейшего лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный.