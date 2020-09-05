«Ласточка» прибыла в Петербург из Пскова с опозданием в час из-за смерти пассажира

Из-за чего наступила смерть - пока неизвестно. Фото: Baltphoto

Из-за чего наступила смерть - пока неизвестно. Фото: Baltphoto

Поезд «Ласточка» направления «Псков — Петербург» не выехал вовремя из-за гибели одного из пассажиров.

Трагедия произошла в субботу, 5 сентября. Согласно расписанию, поезд должен был отправиться в Северную столицу с железнодорожного вокзала Пскова в 12:43. Однако в одном из вагонов был обнаружен труп мужчины. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщает «Псковское агентство информации»

В настоящее время по факту обнаружения погибшего пассажира проводится проверка. Выясняется личность скончавшегося и уточняются причины, которые привели к его внезапной смерти.

Известно, что поезд смог отправился по своему маршруту лишь спустя час после запланированного времени отъезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским «Ласточкам» добавили остановку в Орехово. Поезда начали останавливаться на в Орехово с 7 августа.