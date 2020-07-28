Петербургским «Ласточкам» добавили остановку в Орехово

В начале августа на маршрут электропоезда «Ласточки» от Петербурга до Кузнечного добавят одну остановку.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная компания». «Ласточки» обзаведутся дополнительной остановкой на станции Орехово со следующей пятницы, 7 августа.
Компания приняла соответствующее решению для удобства пассажиров. Стоит отметить, что в летнее время жители Петербурга и Ленобласти все чаще пользуются электричками, чтобы добраться до дачных участков.
Таким образом, с 7 августа поезда №№7579 и 7582 в ряде случаев будут делать остановки в Орехово. Ознакомиться с графиком поездов можно на сайте РЖД.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга до Старой Руссы начнет курсировать «Ласточка». Запуск состоялся в субботу, 11 июля.