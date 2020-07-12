Из Петербурга до Старой Руссы начнет курсировать «Ласточка»

Из Петербурга до Старой Руссы начнет курсировать «Ласточка»
Электропоезд "Ласточка". Фото: flickr

На железнодорожном вокзале Старой Руссы запустили новый маршрут «Петербург — Бологое — Валдай — Старая Русса». Возить пассажиров на данном маршруте будут скоростные поезда «Ласточка». Запуск состоялся в субботу, 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов поделился мнением, что данное нововведение позволить улучшить качество пассажирских перевозок. Добраться до необходимых населенных пунктов теперь можно быстро, с удобствами и комфортом. Отдельно отмечено, что расписание сформировано таким образом, что пассажиры смогут делать удобную пересадку на станции «Бологое», что позволит увеличить масштабы путешествий на поезде для гостей и жителей Валдая и Старой Руссы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ласточка» соединит Петербург и Старую Руссу.

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