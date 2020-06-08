«Ласточка» соединит Петербург и Старую Руссу

Между Петербургом и городом Старая Русса в Новгородской области проложат новый железнодорожный маршрут. Первая «Ласточка» уже осуществила пробную поездку 6 июня.

Пока неизвестно, когда поезда будут ходить по этому маршруту в постоянном режиме. Планируется, что рейсы будут отправляться с Московского вокзала до Бологого, а после тепловоз доставит электропоезд до Старой Руссы.

Предполагается, что на первое время поездки будут производиться несколько раз в неделю. В зависимости от востребованности и наполняемости рейсы могут сделать ежедневными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за шторма «Ласточка» из Пскова в Северную столицу прибыла с двухчасовым опозданием. Очевидцы поделились фотографиями из вагона в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».