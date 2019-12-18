Из-за шторма «Ласточка» из Пскова в Петербург придет с двухчасовым опозданием

Из-за шторма &#171;Ласточка&#187; из Пскова в Петербург придет с двухчасовым опозданием
Судя по геометке, непогода застала поезд в районе Шушар. Фото: vk.com/spb_today

Сложные погодные условия привели к задержке поезда №812 «Ласточка», следующего из Пскова в Северную столицу.

В среду, 18 декабря, около 23:00 по техническим причинам электропоезду пришлось остановиться. Штормовой ветер, как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), задержит маршрут в пути, предположительно, на два часа.

Первыми о чрезвычайном происшествии посреди рассказали пассажиры «Ласточки». Судя по геолокации под фото, непогода застала состав возле Шушар. Очевидцы опубликовали фото из вагона поезда в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер уже принес первые разрушения: на улице Решетникова, неподалеку от «Электросила» дерево, не выдержав порывов, обрушилось на автомобили. Очевидцы сообщают о снесенных дорожных ограждения на Ленинском проспекте.

ветер задержка ласточка ожд петербург плохая погода псков ураган
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Дамба сдерживает больше двух метров воды в Финском заливе
Из-за шторма «Ласточка» из Пскова в Петербург придет с ...
Настя Каменских порадовала поклонников полностью обнаженным снимком из Мексики
«Симпсонам» исполнилось 30 лет — и это не предел
В Петербурге стартовала массовая вакцинация мигрантов от кори
«Яндекс» рассказал, что чаще всего искали россияне в 2019 году
Пенсии умерших мужчин перераспределят для выплат женщинам