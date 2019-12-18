Из-за шторма «Ласточка» из Пскова в Петербург придет с двухчасовым опозданием

Судя по геометке, непогода застала поезд в районе Шушар. Фото: vk.com/spb_today

Судя по геометке, непогода застала поезд в районе Шушар. Фото: vk.com/spb_today

Сложные погодные условия привели к задержке поезда №812 «Ласточка», следующего из Пскова в Северную столицу.

В среду, 18 декабря, около 23:00 по техническим причинам электропоезду пришлось остановиться. Штормовой ветер, как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), задержит маршрут в пути, предположительно, на два часа.

Первыми о чрезвычайном происшествии посреди рассказали пассажиры «Ласточки». Судя по геолокации под фото, непогода застала состав возле Шушар. Очевидцы опубликовали фото из вагона поезда в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер уже принес первые разрушения: на улице Решетникова, неподалеку от «Электросила» дерево, не выдержав порывов, обрушилось на автомобили. Очевидцы сообщают о снесенных дорожных ограждения на Ленинском проспекте.