В Берлине не отрицают причастность России к отравлению Навального

Глава МИД Германии Хейко Маас не исключает, что в отравлении оппозиционера Алексея Навального может быть замешана Россия.

В интервью изданию Bild am Sonntag Маас подчеркнул, что Берлин владеет некими признаками, которые сигнализируют о том, что в России могут знать, кто мог организовать отравление Навального.

Глава МИДа заявил, что в настоящее время многое зависит от действий российской стороны. Ведь, если Россия не причастна к тому, что произошло с оппозиционером, в ее интересах поскорее развеять все сомнения и предоставить неопровержимые факты своей невиновности.

Напомним, ранее в Германии заявили, что Навального отравили «Новичком» — нервно-паралитическим веществом. При этом российские врачи не очень понимают, как к такому выводы пришли их немецкие коллеги. В омской больнице ни одно из исследований не подтвердило отравление. Основной версией ухудшения состояния Навального в России назвали «нарушение обмена веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель заявила, что Навальный был отравлен «Новичком».