В Берлине не отрицают причастность России к отравлению Навального

В Берлине не отрицают причастность России к отравлению Навального
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Глава МИД Германии Хейко Маас не исключает, что в отравлении оппозиционера Алексея Навального может быть замешана Россия.

В интервью изданию Bild am Sonntag Маас подчеркнул, что Берлин владеет некими признаками, которые сигнализируют о том, что в России могут знать, кто мог организовать отравление Навального.

Глава МИДа заявил, что в настоящее время многое зависит от действий российской стороны. Ведь, если Россия не причастна к тому, что произошло с оппозиционером, в ее интересах поскорее развеять все сомнения и предоставить неопровержимые факты своей невиновности.

Напомним, ранее в Германии заявили, что Навального отравили «Новичком» — нервно-паралитическим веществом. При этом российские врачи не очень понимают, как к такому выводы пришли их немецкие коллеги. В омской больнице ни одно из исследований не подтвердило отравление. Основной версией ухудшения состояния Навального в России назвали «нарушение обмена веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель заявила, что Навальный был отравлен «Новичком».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный Германия россия хейко маас


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат Ефремова озвучил возможный срок заключения артиста
Тихановская заявила, что готова к переговорам с Россией
В ДТП на пересечении Художников и Луначарского пассажирка одного из ...
В Берлине не отрицают причастность России к отравлению Навального
Собянин озвучил сроки начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции
Советская журналистка Александра Ливанская скончалась в Москве
Продолжение сериала «Воронины» может не состояться из-за смерти Клюева
Врач рассказал об опасных видоизменениях родинок