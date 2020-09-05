Ургант сделал пародию на Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант не обошел стороной ситуацию в Белоруссии и пошутил над ее президентом Александром Лукашенко.

Пародия состоялась в шоу «Вечерний Ургант». Вместе со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым, Ургант вышел к зрителям из-за кулис с игрушечным автоматом, накладными усами и кепкой. Хрусталев же изобразил сына Лукашенко — Николая. На нем была каска, бронежилет, а в руках похожий автомат-игрушка.

Таким образом Ургант высмеял видеозаписи, которые в августе опубликовали белорусские СМИ. На одном из них Лукашенко облетает улицы перед своей резиденцией не вертолете, изучая обстановку с протестами, а на другом ролике выходит из вертолета с автоматом в сопровождении своего несовершеннолетнего сына Николая, держащего в руках оружие. Также, на видео Лукашенко благодарит правоохранителей за работу и сообщает, что в скором времени ситуация с протестами будет улажена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант показал своих подросших дочерей.