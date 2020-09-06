Стал известен пол будущего ребенка Подольской и Преснякова

Стал известен пол будущего ребенка Подольской и Преснякова
Семья Пресняковых. Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Родители Владимира Преснякова поучаствовали в ток-шоу «Секрет на миллион», где рассказали, кого родит беременная Наталья Подольская.

Напомним, о второй беременности певицы стало известно в августе. Подольская опубликовала в сети снимок округлившегося живота и намекнула не скорое пополнение в семье. Пол будущего малыша при этом остался тайной.

Недавно родители Владимира Преснякова приняли участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Один из вопросов был как раз о поле будущего ребенка невестки. Тогда Елена Преснякова и ответила, что родится внук. Известно, что роды пройдут уже в ноябре. Сейчас пара активно выбирает имя будущему сыну. Из возможных вариантов — Федор и Владимир.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. У пары уже есть сын Артем, который родился в 2015 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Подольская перестала скрывать, что ждет второго ребенка.

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