Наталья Подольская перестала скрывать, что ждет второго ребенка

Наталья Подольская перестала скрывать, что ждет второго ребенка
"Интересно, сколько людей увеличило фотографию, чтобы разглядеть животик?", - шутят комментаторы. Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская подтвердила свою беременность: супруга Владимира Преснякова поделилась фотографиями, на которых даже свободное платье и oversize-куртка не смогли скрыть округлившийся живот.

В четверг, 13 августа, Наталья опубликовала снимки с семейного торжества: любимым племянницам артистки, Саше и Насте, исполнилось пять лет. На одной из фотографии поклонники разглядели довольно большой живот и сразу же принялись писать Подольской поздравления. При этом звездная пара не любит раскрывать подробности личной жизни и не торопится официально подтверждать скорое пополнение в семье.

Пресняков, однако, не раз говорил, что хочет дочь: у певца уже есть двое сыновей, старшему — Никите, — в этом году исполнилось 29 лет, младшему — Артемию, — пять.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети вновь появляются слухи о беременности Ксении Собчак.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность наталья подольская шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Рыбацкого жалуются на вонь: комитет по природопользованию ищет ...
Наталья Подольская перестала скрывать, что ждет второго ребенка
66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка?
Диетолог назвала идеальный овощ для похудения
Экс-супруга Аршавина раскрыла его заработки в «Зените»
В пятницу в Петербурге потеплеет до +21
В пятницу Ленобласть ждет теплая погода, туман и шторм
Администрация Петроградского района прокомментировала обрушение лепнины на машины