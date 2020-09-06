На Свердловской столкнулись два такси

На Свердловской столкнулись два такси
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Автомобили не получили серьезные повреждения.

Этой ночью, 6 сентября, произошла авария на Свердловской набережной. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Два таксиста не поделили дорогу неподалеку от заправки «Лукойл». По какой причине они столкнулись – не уточняется. На снимках видно, что машины не получили серьезных повреждений. Данные о пострадавших не поступали.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на пересечении Художников и Луначарского пассажирка одного из автомобилей.

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