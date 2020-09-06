На Тельмана каршеринг влетел в столб

Водителя на месте не оказалось. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водителя на месте не оказалось. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль выглядит крайне помято. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Сегодня утром, 6 сентября, произошла авария в Невском районе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана – там каршеринг «Яндекса» врезался по непонятной причине в столб. Не уточняется, как именно все произошло.

«Завершил аренду «Яндекс.Драйв» в столбе на углу перекрестка Дальневосточного и Тельмана»,

— написал автор поста.

На снимке видно, что машина помялась, а столб не выдержал напора и рухнул. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино в ДТП серьезно пострадал мотоциклист.