Матч между сборными Чехии и Шотландии состоится, несмотря на коронавирус

Чехи планируют набрать новый состав на матч Лиги наций.

У футболистов сборной Чехии выявили коронавирус, в связи с чем встречу со сборной Шотландии хотели отменить. Вся команда отправлена на карантин, но это не мешает собрать новую, отметили в Футбольной ассоциации Чехии. Таким образом, игра состоится в Оломоуце, как и планировалось изначально. Пока что состав новой команды не называется.

Отмечается, что в сборной Чехии положительные тесты на коронавирус получили двое членов команды, у остальных были отрицательные результаты. Несмотря на это, всех отправили на карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роналду пришел на матч без маски и получил замечание.