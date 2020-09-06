На КАД едва проснувшиеся водители угодили в ДТП

На КАД едва проснувшиеся водители угодили в ДТП
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Непонятно, что стало причиной аварии – дороги практически пустые.

Воскресное утро, 6 сентября, не обошлось без аварий. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на внутренней стороне КАД напротив завода Hyundai. Там столкнулись два автомобиля, но по какой причине – не уточняется. Свидетели поделились снимками, на которых видно, что машины не мешают проезду, так как дороги пустые. Автомобили не получили серьезных повреждений, остается надеется, что обошлось без жертв.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге воскресенье начинается с пустых дорог. Автомобилисты могут без проблем доехать практически в любую точку города.

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