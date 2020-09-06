В Петербурге воскресенье начинается с пустых дорог

В Петербурге воскресенье начинается с пустых дорог
Дороги практически пустые. Фото: Яндекс. Пробки

Автомобилисты могут без проблем доехать практически в любую точку города.

Сегодня утром, 6 сентября, практически все дороги в Санкт-Петербурге свободны. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог в один балл. В некоторых районах движение частично затрудненно, но это связано либо с проведением ремонтных работ, либо с авариями – только на КАД их случилось несколько штук за воскресное утро.

«Желтым» окрашены в основном участки в центре города. «Красных» пятен на карте практически нет.

Такая ситуация наблюдается второй день подряд – в выходные петербуржцам не нужно спешить на работу, поэтому автомобилисты, любящие встать пораньше, могут спокойно отправляться по делам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тельмана каршеринг влетел в столб.

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