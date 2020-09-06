Китайская многоразовая ракета успешно вернулась на Землю

В пятницу, 4 сентября, китайские специалисты запустили в космос экспериментальный космический корабль, созданный для многоразового использования.

Эксперимент закончился успешно: ракета приземлилась ровно на заданной площадке. Об этом в воскресенье, 6 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Поднебесной «Синьхуа». Таким образом, можно зафиксировать прорыв КНР в сфере технологий многоразового использования объектов для полетов в космос.

Отметим, что о планах подобных испытаний Китай заявлял еще в 2017-м году. Предполагалось, что прототипом китайского космического корабля станет американский мини-шаттл ВВС Х-37В. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о том, что последний, возможно, является оружием массового поражения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международная группа астрономов зафиксировала сильнейшие гравитационные волны из космоса за всю историю наблюдений.