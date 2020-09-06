Китайская многоразовая ракета успешно вернулась на Землю

Китайская многоразовая ракета успешно вернулась на Землю
Китайские специалисты успешно справились с задачей создания аналога Х-37В. Фото: pixabay.com

В пятницу, 4 сентября, китайские специалисты запустили в космос экспериментальный космический корабль, созданный для многоразового использования.

Эксперимент закончился успешно: ракета приземлилась ровно на заданной площадке. Об этом в воскресенье, 6 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Поднебесной «Синьхуа». Таким образом, можно зафиксировать прорыв КНР в сфере технологий многоразового использования объектов для полетов в космос.

Отметим, что о планах подобных испытаний Китай заявлял еще в 2017-м году. Предполагалось, что прототипом китайского космического корабля станет американский мини-шаттл ВВС Х-37В. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о том, что последний, возможно, является оружием массового поражения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международная группа астрономов зафиксировала сильнейшие гравитационные волны из космоса за всю историю наблюдений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай космос ракета


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и ...
Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета