На Среднерогатской пятеро избили рабочего и прораба и похитили 1 млн

Личности мужчин пока что не установлены. Они были в масках.

На Среднерогатской улице в субботу, 5 сентября, прогремели выстрелы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось у дома №16 вечером – пятеро неизвестных в масках избили прораба и рабочего, а затем похитили 1 миллион рублей, который принадлежал строительной компании. Пострадавшие пытались задержать злоумышленников, но те начали стрелять.

В результате один из потерпевших получил несерьезную травму ноги. Налетчики скрылись с места происшествия, пока что их личности установить не удалось. В отношении преступников возбудили уголовно дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери.