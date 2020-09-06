На Среднерогатской пятеро избили рабочего и прораба и похитили 1 млн

На Среднерогатской пятеро избили рабочего и прораба и похитили 1 млн
Мужчин пока не задержали. Фото: pixabay.com

Личности мужчин пока что не установлены. Они были в масках.

На Среднерогатской улице в субботу, 5 сентября, прогремели выстрелы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось у дома №16 вечером – пятеро неизвестных в масках избили прораба и рабочего, а затем похитили 1 миллион рублей, который принадлежал строительной компании. Пострадавшие пытались задержать злоумышленников, но те начали стрелять.

В результате один из потерпевших получил несерьезную травму ноги. Налетчики скрылись с места происшествия, пока что их личности установить не удалось. В отношении преступников возбудили уголовно дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери.

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На Среднерогатской пятеро избили рабочего и прораба и похитили 1 млн