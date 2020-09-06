На Васильевском острове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

На Васильевском острове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
Специалисты убедились, что в школе безопасно. Фото: Baltphoto

В Северной столице продолжают орудовать хулиганы, которые сообщают ложную информацию о якобы минировании в важных городских объектах.

Так, в субботу, 5 сентября, «жертвой» деятельности злоумышленников стала школа №35 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Информация о «заминировании» образовательного учреждения поступила на электронную почту местного управления Федеральной службы безопаности (ФСБ).

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли к школе, где мог произойти взрыв. В этот момент там проходили уроки. Эвакуировать из здания пришлось 285 человек. После этого специалисты полностью обследовали здание, однако не нашли никаких предметов, представляющих опасность для окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры грозились уничтожить Городской суд и ТРЦ «Галерея».

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На Васильевском острове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
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