В Петербурге ведутся поиски потерявшегося 10-летнего мальчика

В Северной столице третий день подряд продолжают искать несовершеннолетнего ребенка, не вернувшегося из школы.

В пятницу, 4 сентября, 10-летний Денис Бойцов покинул учебное заведение после уроков, но до дома так и не дошел. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Петербурге.

Известно, что рост мальчика 148 сантиметров, его телосложение нормальное, глаза карие, а волосы темно-русые. Он был одет в светло-голубую рубашку, темно-синюю жилетку и светло-серые джинсы. Также, он был обут в белые кроссовки с роликами на пятке. С собой у мальчика был серый рюкзак.

Поисковый отряд просит жителей города сообщать любую информацию в случае, если они заметят на улицах ребенка с похожими приметами. Звонить необходимо по номеру горячей линии «Лиза Алерт» — 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего 10-летнего мальчика, он гулял в кустах.