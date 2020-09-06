В Петербурге задержали подростков, пытавших угнать автомобиль

В Петербурге задержали подростков, пытавших угнать автомобиль
Меры пресечения подозреваемым не избраны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице полицейские поймали подростков, которые пытались вытолкать иномарку с места стоянки.

В правоохранительные органы накануне поступил сигнал от женщины-очевидца. Она сообщила, что видела как компания подростков толкала «Фольксваген Пассат» в Кировском районе. Данное действо выглядело весьма подозрительно, к тому же, когда подростки увидели свидетеля, они поспешили убежать. По словам женщины, в процессе участвовало 4 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и уведомили о случившимся владельца транспортного средства. Позднее 34-летний мужчина написать заявление об угоне, после чего оказалось возбуждено уголовное дело.

В рамках розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых, являющихся жителями Петербурга. Ими оказались два подростка 16 и 17 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге автоугонщик и любитель металлолома ответит перед судом.

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