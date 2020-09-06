Брошенного матерью лосенка из Пскова спасают сотрудники центра «Велес»

Брошенного матерью лосенка из Пскова спасают сотрудники центра «Велес»
Сотрудники центра намерены бороться за жизнь Гоши. Фото: vk.com/veles_spb

В центр «Велес» доставили юного лося по имени Гоша, от которого отказалась мать-лосиха.

Известно, что животному досталась весьма нелегкая судьба — он остался без матери, которая ушла от него со вторым лосенком. Помочь Гоше вызвались неравнодушные люди, которые кормили и ухаживали за ним, консультируясь по всем важным вопросам с работниками центра. Внезапно Гоше стало плохо, он перестал ходить. Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние с помощью уколов, но позднее животное стало отказываться от пищи и совсем потеряло активность. Помочь Гоше местные специалисты более были не в состоянии. Тогда в Псковскую область прибыли сотрудники центра «Велес», сначала они хотели просто посмотреть на состояние лосенка и взять анализы, но позднее решили забрать его с собой, признав, что случай с животным является «неординарным». Об этом стало известно в группе «РКЦентр «Велес» — помощь диким животным» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили лося, гуляющего по оживленной магистрали.

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Брошенного матерью лосенка из Пскова спасают сотрудники центра «Велес»
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