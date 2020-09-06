Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Коварный патоген продолжает уносить жизни людей. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Москве зафиксированы новые летальные случаи, связанные с инфицированием коронавирусной инфекцией.

Печальная статистика пополнилась новыми смертельными случаями. За сутки в столице умерли еще 14 пациентов. У всех скончавшихся был официально подтвержден COVID-19, а также пневмония. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за все время эпидемии в Москве из жизни, по вине коварного патогена, ушли 4905 человек. Количество подтвержденных случаев заболевания при этом составило 266357 человек. Выздороветь к настоящему времени удалось уже 221370 пациентам.

Отметим, что в Петербурге инфекцией заразилось в общей сложности 37812 человек. Скончалось 2532 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России выявили еще 5 195 новых заражений коронавирусом. Таким образом, в стране за все время подтвердилось 1025505 случаев инфицирования.

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