Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве зафиксированы новые летальные случаи, связанные с инфицированием коронавирусной инфекцией.

Печальная статистика пополнилась новыми смертельными случаями. За сутки в столице умерли еще 14 пациентов. У всех скончавшихся был официально подтвержден COVID-19, а также пневмония. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за все время эпидемии в Москве из жизни, по вине коварного патогена, ушли 4905 человек. Количество подтвержденных случаев заболевания при этом составило 266357 человек. Выздороветь к настоящему времени удалось уже 221370 пациентам.

Отметим, что в Петербурге инфекцией заразилось в общей сложности 37812 человек. Скончалось 2532 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России выявили еще 5 195 новых заражений коронавирусом. Таким образом, в стране за все время подтвердилось 1025505 случаев инфицирования.