На акции протеста в Минске собралось более 100 тысяч человек

В столице Белоруссии протестующие вновь вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое несогласие с итогами президентских выборов.

На акцию протеста в Минске «Марш единства» пришло порядка 100 тысяч человек. Такие цифры озвучивает портал Tut.by. Остальные СМИ также приводят похожую информацию, подчеркивая, что примерно такое же количество участников насчитывалось на протестах прошлой недели. Платформа «Голос» в свою очередь в воскресенье, 6 сентября, насчитала 136 тысяч протестующих.

Напомним, «Марш» проходил не только в Минске, но и в других городах. В столице же протестующие прошлись по центру и пришли к Дворцу Независимости. Местные власти подготовились к протестам и заранее перекрыли некоторые переходы и станции метро. Также, в центре дежурили правоохранители. Стянули на место событий и тяжелую спецтехнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МВД назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире.